فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنسق والتجار الـ13

"عصا نتنياهو".. المستوطنون "الممثلون الشرعيون" لحكومة اليمين

قنديل لفلسطين أون لاين: نحذر من استخدام الأسرى في المزايدات الانتخابية الإسرائيلية

التنمية تحذر من انهيار المنظومة الإغاثية بعد وقف مساعدات نصف مليون غزّي

8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بترول أسيوط

رابطة علماء فلسطين تحذر من الربا والاحتكار واستغلال حاجة المواطنين في ظل الأزمات بغزة

غوارديولا يرفع صوته دفاعاً عن أطفال غزة: ليسوا أرقاماً.. وفلسطين بحاجة إلى العدالة

باريس سان جيرمان يستقبل برشلونة في قمة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

مركز حقوقي يطالب برنامج الأغذية العالمي بالتراجع عن وقف المساعدات لنصف مليون غزي

حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والمدارس بالضفة يستدعي تحركًا عاجلًا

وسام عفيفة

المنسق والتجار الـ13

19 أكتوبر 2026 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس

في غزة، يستطيع المواطن اختيار طريقة موته، لكنه لا يستطيع اختيار مستورد لقمة الحياة.

 بحسب المعطيات المتداولة، اختار الاحتلال ثلاثة عشر تاجرًا في زمن الحرب؛ فصار للرغيف ثلاثة عشر ممثلًا، وللجائع لا أحد.

المنسق يمسك مفتاح المعبر، والتاجر يمسك دفتر التنسيق، والمواطن يمسك بطنه. توزيع اختصاصات يمنع تضارب المصالح؛ فمصلحة المواطن محذوفة أصلًا.

طلبوا من التجار قبول ربع التحصيل تقريبًا نقدًا، ليدور «الكاش» بين الناس. لكن بعضهم رفض، ليبقى الناس يدورون حول التجار، ثم حول أنفسهم.

ويُقال إن بعض التجار أوقفوا التنسيقات ورفعوا الأسعار احتجاجًا. إن صحّ ذلك، فهذا إضراب عجيب: أصحاب البضائع يضربون ويربحون، وبطون المنكوبين تدفع الثمن.

من حق التاجر أن يربح، لكن تنسيق إدخال الغذاء ليس مرسومًا بتعيينه حاكمًا على رقاب الناجين، ولا تفويضًا بالتحكم في حياة الجائعين.

افتحوا الملف: لماذا هؤلاء؟ من عطّل التوريد؟ ومن استفاد؟ حققوا وحاسبوا كل من يثبت استغلاله حاجة الناس؛ فامتياز التنسيق لا يمنح حصانة من الحساب.

غزة ينقصها الخبز، ولا ينقصها ثلاثة عشر حاكمًا إضافيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #التجار #المنسق #المواطن

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة