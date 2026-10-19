قنديل لفلسطين أون لاين: نحذر من استخدام الأسرى في المزايدات الانتخابية الإسرائيلية

غزة/ جمال غيث:

حذّر مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل، من تدهور أوضاع الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، في ظل تصاعد الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق المعتقلين، واستمرار السياسات التي يدفع بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتشديد التضييق عليهم.

وقال قنديل، لموقع ، إن الأسرى باتوا جزءًا من المزايدات السياسية والانتخابية الإسرائيلية، إذ يجري توظيف التشدد في التعامل معهم لكسب تأييد الأوساط اليمينية المتطرفة، الأمر الذي ينذر باستمرار التصعيد بحقهم.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تجاوز فيه عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9600 أسير ومعتقل، وفق أحدث بيانات مؤسسات الأسرى المنشورة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينهم أكثر من 3500 معتقل إداري، ونحو 350 طفلًا، و84 أسيرة.

وأشار قنديل إلى أن ممارسات بن غفير ضد الأسرى تعكس تصعيدًا في سياسات التنكيل داخل السجون، في ظل توجهات وإجراءات تستهدف تشديد ظروف احتجازهم، ما يفاقم المخاوف على حياتهم وسلامتهم.

وحذّر من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بالسرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، في ظل الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج اللازم، مؤكدًا أن استمرار هذه الظروف يهدد حياتهم وينذر بمزيد من التدهور الصحي والوفيات.

ودعا قنديل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تكثيف تحركاتها لإبقاء قضية الأسرى حاضرة على المستويين المحلي والدولي، ومراقبة انعكاسات السياسات الإسرائيلية والتنافس الانتخابي على أوضاعهم، والضغط من أجل توفير الحماية لهم وضمان حقوقهم الإنسانية، وعدم السماح بتحويل معاناتهم إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من أن تتحول السجون الإسرائيلية إلى ساحات لمزيد من التنكيل المنظم بالأسرى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي عاجل للضغط على الاحتلال ووقف انتهاكاته.

وتبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود القانونية والحقوقية لتوفير الحماية للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان حصول المرضى منهم على العلاج اللازم، قبل أن تتفاقم أوضاعهم الصحية وتتحول إلى تهديد مباشر لحياتهم.