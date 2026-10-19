8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بترول أسيوط

القاهرة/ فلسطين أون لاين:

يواجه نادي الزمالك أزمة غيابات قبل مباراته المرتقبة أمام بترول أسيوط، بعدما تأكد خروج 8 لاعبين من حسابات الفريق خلال المواجهة، في ضربة قد تفرض على الجهاز الفني إجراء تعديلات على تشكيلته واختياراته الفنية.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتضم قائمة اللاعبين الغائبين كلاً من محمد إسماعيل، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، ومحمود بنتايج، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وآدم كايد، وناصر منسي، لأسباب مختلفة، ليخسر الفريق الأبيض عدداً من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني قبل اللقاء.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني للزمالك أمام تحدٍ يتعلق بتجهيز البدائل المناسبة، واختيار التشكيلة القادرة على تنفيذ خطته والحفاظ على التوازن بين الخطوط، في ظل أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على أهداف الفريق خلال الموسم الجاري.

كما يسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إلى الاستفادة من العناصر المتاحة، ومنح الفرصة للاعبين القادرين على تعويض الغائبين، بما يضمن الحفاظ على القوة الهجومية والتماسك الدفاعي للفريق خلال المباراة.

ويأمل الزمالك في تجاوز هذه الظروف وتحقيق الفوز على بترول أسيوط، مستنداً إلى خبرة لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء قوي، رغم الغيابات التي تضرب صفوفه قبل المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين