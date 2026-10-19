"علماء فلسطين" تحذر من الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين في غزة

حذّرت رابطة علماء فلسطين التجار من التعامل بالربا واحتكار السلع الأساسية واستغلال حاجة المواطنين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات محرّمة شرعًا، وتزداد خطورتها في ظل الحروب والأزمات الإنسانية.

وأكدت الرابطة في بيان اليوم الإثنين، أن الربا محرّم تحريمًا قاطعًا، سواء في البيع أو القروض.

وأوضحت أن الاحتكار المحرّم يتمثل في حبس السلع الضرورية بقصد رفع أسعارها والإضرار بالناس واستغلال حاجاتهم، مشيرة إلى قول النبي محمد ﷺ: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"، كما نقلته رواية الإمام مسلم.

وشددت الرابطة على أن التاجر الذي يتعامل بالربا أو يحتكر السلع الأساسية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين يتحمل إثمًا شرعيًا، داعية إلى التوبة والإقلاع عن هذه الممارسات ورد الحقوق إلى أصحابها، وبيع السلع المحتكرة بسعر المثل إذا اقتضت المصلحة ذلك لدفع الضرر عن الناس.

وأضافت أن استغلال الحروب والأزمات وشدة حاجة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة، ولا سيما على حساب الفقراء والمنكوبين، يزيد من خطورة هذه الممارسات لما تنطوي عليه من ظلم واستغلال، ويتنافى مع مبادئ الرحمة والتكافل.

ودعت الرابطة التجار إلى الابتعاد عن استغلال حاجات الناس، مؤكدة أن تحقيق الأرباح لا يبرر الظلم أو الإضرار بالمواطنين، وأن صون حقوق الناس ومراعاة ظروفهم مسؤولية دينية وأخلاقية.

المصدر / فلسطين أون لاين