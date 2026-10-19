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رابطة علماء فلسطين تحذر من الربا والاحتكار واستغلال حاجة المواطنين في ظل الأزمات بغزة

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رابطة علماء فلسطين تحذر من الربا والاحتكار واستغلال حاجة المواطنين في ظل الأزمات بغزة

19 أكتوبر 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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رابطة علماء فلسطين تحذر من الربا والاحتكار واستغلال حاجة المواطنين في ظل الأزمات بغزة

حذّرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة التجار من التعامل بالربا واحتكار السلع الأساسية واستغلال حاجة المواطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات محرّمة شرعًا، وتزداد خطورتها في ظل الحروب والأزمات الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن الربا محرّم تحريمًا قاطعًا، سواء في البيع أو القروض، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275)، وقوله سبحانه: "فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (البقرة: 279).

وأوضحت أن الاحتكار المحرّم يتمثل في حبس السلع الضرورية بقصد رفع أسعارها والإضرار بالناس واستغلال حاجاتهم، مشيرة إلى قول النبي محمد ﷺ: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"، كما نقلته رواية الإمام مسلم.

وشددت الرابطة على أن التاجر الذي يتعامل بالربا أو يحتكر السلع الأساسية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين يتحمل إثمًا شرعيًا، داعية إلى التوبة والإقلاع عن هذه الممارسات ورد الحقوق إلى أصحابها، وبيع السلع المحتكرة بسعر المثل إذا اقتضت المصلحة ذلك لدفع الضرر عن الناس.

وأضافت أن استغلال الحروب والأزمات وشدة حاجة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة، ولا سيما على حساب الفقراء والمنكوبين، يزيد من خطورة هذه الممارسات لما تنطوي عليه من ظلم واستغلال، ويتنافى مع مبادئ الرحمة والتكافل.

ودعت الرابطة التجار إلى تقوى الله في معاملاتهم، والابتعاد عن استغلال حاجات الناس، مؤكدة أن تحقيق الأرباح لا يبرر الظلم أو الإضرار بالمواطنين، وأن صون حقوق الناس ومراعاة ظروفهم مسؤولية دينية وأخلاقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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