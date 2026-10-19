مركز حقوقي يطالب برنامج الأغذية العالمي بالتراجع عن وقف المساعدات لنصف مليون غزي

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان برنامج الأغذية العالمي بالتراجع عن قراره وقف المساعدات الغذائية عن نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في القطاع.

واستنكر المركز، في بيان، الاثنين، إعلان وقف المساعدات بذريعة نقص التمويل، مؤكدًا أن حرمان مئات الآلاف من الغذاء في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة ينذر بزيادة الجوع وسوء التغذية، ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والنازحين.

وشدد على أن الغذاء حق إنساني أساسي لا يجوز إخضاعه لحسابات التمويل أو أولويات المانحين، رافضًا تحميل الفلسطينيين تبعات إخفاق المجتمع الدولي في توفير الموارد اللازمة للاستجابة الإنسانية، أو ربط التمويل باعتبارات سياسية وإقليمية وموسمية.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وطالب الدول المانحة بتوفير تمويل عاجل ومستدام لسد العجز المالي، وتحويل تعهداتها إلى مساهمات فعلية تضمن استمرار البرامج الغذائية والإغاثية.

كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة بصورة آمنة وسريعة، دون عوائق أو شروط، وتوفير الظروف اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية وحماية العاملين فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين