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حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والمدارس بالضفة يستدعي تحركًا عاجلًا

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حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والمدارس بالضفة يستدعي تحركًا عاجلًا

19 أكتوبر 2026 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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حماس: تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والمدارس بالضفة يستدعي تحركًا عاجلًا

حذّر القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي من تصاعد هجمات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، معتبرًا أن الاعتداءات على المزارعين ومدرسة جالود جنوب نابلس، التي أدت إلى إخلاء الطلبة منها، تمثل إرهابًا منظمًا ومدعومًا من حكومة الاحتلال، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد مرداوي، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني أقوى من محاولات القمع والمخططات التهويدية، ولن يتنازل عن أرضه وحقوقه، مشددًا على أن استهداف الزراعة والتعليم يأتي لما يمثّلانه من مقومات لبقاء الشعب الفلسطيني واستمراريته ومواصلة مسيرة البناء والتحرر.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى إسناد المزارعين والمناطق المستهدفة بهجمات المستوطنين، ومواجهة هذه الاعتداءات بمختلف الوسائل، إلى جانب حماية المدارس وضمان استمرار العملية التعليمية للطلبة.

وطالب مرداوي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الطفل والتعليم، وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم إزاء الاعتداءات التي تستهدف المدارس الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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