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نعيم يثمّن اعتماد 17 أكتوبر يومًا لذكرى ضحايا الإبادة في غزة

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نعيم يثمّن اعتماد 17 أكتوبر يومًا لذكرى ضحايا الإبادة في غزة

19 أكتوبر 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم

ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، اليوم الإثنين، قرار جامعة الدول العربية اعتماد السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول يومًا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا الخطوة مهمة في حفظ الذاكرة الوطنية والإنسانية وتأكيد حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة ينبغي أن تشكّل منطلقًا لتحرك عربي ودولي أوسع، وصولًا إلى اعتماد السابع عشر من أكتوبر يومًا عالميًا لتخليد ذكرى الضحايا، وتحويل المناسبة إلى التزام دولي متجدد تجاههم.

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وملاحقتهم أمام المحاكم المختصة، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #باسم نعيم #ضحايا الإبادة

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