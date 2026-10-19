الاحتلال يهدم بركسين جنوب جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بركسين يُستخدمان لمشاطب المركبات في بلدة جبع جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل منع مواطن من الوصول إلى بركس مخصص لتربية الأغنام منذ أمس، ويضم نحو 30 رأساً من الماشية.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد، إن قوات الاحتلال هدمت البركسين قرب معسكر صانور، الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005، والمقام على أراضي البلدة.

وأضاف أن المنطقة تشهد أعمال تجريف تمهيداً لإقامة بؤرة استعمارية جديدة، دون سابق إنذار، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع أحد المواطنين من الوصول إلى بركسه المخصص لتربية الأغنام، ما يعيق رعايته لنحو 30 رأساً من الماشية.