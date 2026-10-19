"أبل" تكشف عن سعة بطارية آيفون ديو القابل للطي

كشفت "أبل" عن السعة الفعلية لبطارية هاتفها القابل للطي آيفون ديو، لتؤكد أنها أكبر بنسبة 3.9% من التقديرات الأولية، وذلك بعد نشر البيانات على ملصق كفاءة الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي.

لفترة طويلة، بدا أن "أبل" لا تولي عمر البطارية اليومي في هواتف آيفون الاهتمام الكافي. ففي الوقت الذي كانت فيه هواتف عديدة، من بينها Motorola DROID الذي عُدّ أول منافس حقيقي لآيفون، تعتمد على بطاريات قابلة للاستبدال، اختارت "أبل" تثبيت البطارية داخل هيكل الهاتف، ما جعل استبدالها أكثر صعوبة.

مستخدمو آيفون كانوا يبحثون عن مقابس الشحن

في عام 2014، الذي شهد إطلاق هاتفي iPhone 6 وiPhone 6 Plus، أطلقت "سامسونغ" إعلانًا شهيرًا لهاتف Galaxy S5 حمل اسم "Wallhuggers"، وسخر من اعتماد مستخدمي آيفون على مقابس الكهرباء لشحن أجهزتهم، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

وصوّر الإعلان مستخدمي آيفون وهم يصلون إلى المطار ويسارعون للبحث عن منافذ كهرباء لشحن هواتفهم، حتى إن بعضهم اضطر إلى الجلوس أو الاستلقاء على السجاد المتسخ، وسط منافسة مع مستخدمين آخرين للحصول على مقبس متاح.

وفي نهاية الإعلان تقريبًا، ظهر أحد مستخدمي Galaxy S5 وهو يستبدل بطارية هاتفه بأخرى مشحونة، في إشارة إلى ميزة البطارية القابلة للإزالة التي كانت متاحة في ذلك الوقت.

آيفون 17 برو ماكس أول هاتف من "أبل" ببطارية تتجاوز 5000 مللي أمبير

بدأت "أبل" التعامل مع عمر البطارية بجدية أكبر مع إطلاق iPhone 6 Plus في عام 2014، إذ جاءت سعته أكبر بنحو الضعف مقارنة بالجيل السابق.

وفي عام 2019، أصبح iPhone 11 Pro Max أول هاتف آيفون يوفر أكثر من 10 ساعات من الاستخدام مع تشغيل الشاشة.

ثم جاء iPhone 17 Pro Max العام الماضي ليصبح أول هاتف من "أبل" ببطارية تتجاوز سعتها 5000 مللي أمبير/ساعة.

أما هاتف iPhone 18 Pro Max الذي أُطلق هذا العام، فتبلغ سعة بطاريته 5567 مللي أمبير/ساعة في النسخة الأمريكية المعتمدة على eSIM، مقارنة ب5088 مللي أمبير/ساعة في iPhone 17 Pro Max، بزيادة تبلغ نحو 9.41%.

بطارية آيفون ديو أكبر من التقديرات الأولية

كشفت "أبل" اليوم عن سعة بطارية هاتفها القابل للطي آيفون ديو، بعدما نشرت يوم الجمعة بيانات الجهاز على ملصق كفاءة الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات أن سعة البطارية تبلغ 4883 مللي أمبير/ساعة، بزيادة قدرها 3.9% عن التقديرات السابقة التي توقعت أن تبلغ السعة 4700 مللي أمبير/ساعة.

وتضع هذه السعة هاتف أبل في منافسة مباشرة مع مجموعة من الهواتف القابلة للطي، إذ تبلغ سعة بطارية Galaxy Z Fold 8 نحو 4800 مللي أمبير/ساعة، فيما تصل إلى 5000 مللي أمبير/ساعة في Galaxy Z Fold 8 Ultra.

أما Motorola Razr Fold فيأتي ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعة بطارية Pixel 11 Pro Fold نحو 4806 مللي أمبير/ساعة.

وعلى الرغم من أن بطارية آيفون ديو أصغر بكثير من بطارية Motorola Razr Fold، فإن التقديرات تشير إلى أن هاتف "أبل" قد يتفوق عليه في مدة تصفح الإنترنت، بفضل كفاءة استهلاك الطاقة.

تشير التقديرات إلى أن هاتف iPhone Duo يتصدر قائمة الهواتف القابلة للطي من حيث مدة تصفح الإنترنت، إذ يُتوقع أن يوفر نحو 22 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، رغم أن سعة بطاريته تبلغ 4883 مللي أمبير/ساعة فقط.

ويأتي هاتف Motorola Razr Fold في المركز الثاني، ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير/ساعة ومدة تصفح تصل إلى 20 ساعة و14 دقيقة، يليه Galaxy Z Fold 8 الذي يوفر 17 ساعة و44 دقيقة بفضل بطاريته البالغة سعتها 4800 مللي أمبير/ساعة.

أما Galaxy Z Fold 8 Ultra، المزود ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير/ساعة، فيوفر نحو 14 ساعة و11 دقيقة من تصفح الإنترنت، بينما يأتي Pixel 11 Pro Fold في المركز الأخير، بمدة تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة، رغم أن سعة بطاريته تبلغ 4806 مللي أمبير/ساعة.

وتشير التقديرات إلى أن آيفون ديو قد يوفر ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام المختلط المعتاد، بينما يمكن لشاشته الخارجية تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 44 ساعة بشحنة واحدة.

في المقابل، يُتوقع أن توفر الشاشة الداخلية مدة تشغيل تصل إلى 31 ساعة.

لكن هذه الأرقام تظل تقديرات، وقد تختلف مدة الاستخدام الفعلية وفقًا لطبيعة المهام والإعدادات.

كما أن الاعتماد المكثف على الشاشة الداخلية سيؤدي إلى استنزاف البطارية بوتيرة أسرع، في حين أن استخدام الشاشة الخارجية قد يساعد على إطالة عمر الشحنة.

مقاومة الماء والغبار في آيفون ديو

يحمل iPhone Duo تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68، وهو التصنيف نفسه الموجود في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

ووفقًا لهذا التصنيف، يمكن للأجهزة الثلاثة تحمل الغمر في الماء على عمق يصل إلى 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، في ظل ظروف الاختبار المحددة.

ومن المثير للاهتمام أن Pixel 11 Pro Fold هو الهاتف الوحيد ضمن المنافسين المذكورين الذي يطابق iPhone Duo في تصنيف IP68، ما يعني أن كلا الجهازين يتمتعان بحماية محكمة ضد الغبار.

في المقابل، يحمل كل من Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وMotorola Razr Fold تصنيف IP48.

ويشير هذا التصنيف إلى أن هذه الأجهزة ليست محكمة الإغلاق ضد الغبار، إذ يمكن للجسيمات التي يقل حجمها عن ملليمتر واحد، مثل حبيبات الرمل الدقيقة، أن تصل إلى الأجزاء الداخلية وتؤثر في آلية المفصل القابل للطي.

المصدر / مواقع الكترونية