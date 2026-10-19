الأقصى تحت الاقتحام.. طقوس أمام قبة الصخرة وتضييق على المصلين

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة المشرفة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تخللتها شروحات حول ما يسمى «الهيكل» المزعوم.

وتعمد مستوطنون أداء طقوس وصلوات تلمودية علنية، شملت ما يُعرف بـ«السجود الملحمي»، أمام قبة الصخرة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات المسجد، لتأمين الاقتحامات وتوفير الحماية للمقتحمين.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين والمرابطين، واحتجزت هويات عدد من الشبان عند الأبواب الخارجية للمسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ضمن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوات فلسطينية متواصلة إلى تكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات الاحتلال والجماعات الاستيطانية فرض وقائع جديدة فيه، بما يمهد لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين