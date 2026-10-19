عراقجي: نتنياهو يسعى لجر واشنطن إلى حرب جديدة مع إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع طهران “لتجنب دخول السجن”.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، إن نتنياهو “يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة من أجل تجنب دخول السجن، متجاهلا العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى "إسرائيل" والرئيس الأمريكي”.

وأضاف أن إيران “خرجت أقوى” من الهجمات السابقة التي استهدفت أراضيها "من أجل القضاء عليها".

وتابع مخاطبا الاحتلال الإسرائيلي: "هل تريدون تجربة حظكم مرة أخرى؟ تفضلوا جرّبوا، لكن توخوا الحذر؛ فلدينا نحن أيضا أعمال لم تُستكمل بعد".

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أفادت بأن نتنياهو تطرق في "عقيدته الأمنية" التي أعلنها الأحد إلى مسألة "إسقاط النظام الإيراني"، معتبرا أن الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ذات "أهمية وجودية".

وزعم نتنياهو أن "تدهور الاقتصاد الإيراني يوما بعد يوم يزيد الضغط الشعبي، وقد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات جديدة".

وقال: "خطتنا شاملة وحازمة للغاية من أجل إسقاط النظام، وهذه هي التعليمات التي أعطيتها لجميع المؤسسات الأمنية".

المصدر / وكالات