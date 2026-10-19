الجيش الأمريكي يشتري صواريخ بعيدة المدى بـ550 مليون دولار

اشترى الجيش الأمريكي خلال عام 2026 صواريخ "PrSM" بعيدة المدى بقيمة تقارب 550 مليون دولار، في ظل استنزاف مخزوناته جراء الحرب مع إيران، دون إعلان البنتاغون المعتاد عن عقد كبير.

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة "نوفوستي"، طلب الجيش الأمريكي في آذار/مارس دفعة من صواريخ "PrSM" من النسخة الأساسية، وبلغت قيمة التمويل نحو 539 مليون دولار بعد تعديلات لاحقة على العقد. كما أُضيف نحو 9.8 مليون دولار خلال عام 2026 إلى عقود سابقة لشراء دفعات مماثلة من الصواريخ.

ولم يُعلن عن طلب الشراء الجديد أو الزيادة اللاحقة في الإنفاق ضمن الملخص اليومي الذي يصدره البنتاغون بشأن العقود الكبرى.

وتستغرق عملية إنتاج صواريخ "PrSM" نحو ثلاث سنوات، ما يعني أن تسليم الصواريخ من الدفعة الإنتاجية الجديدة يُتوقع أن يبدأ في نهاية عام 2028.

وطلب الجيش الأمريكي، ضمن ميزانية السنة المالية 2027، نحو 1.92 مليار دولار لشراء 1134 صاروخًا إضافيًا من هذا الطراز، فيما تعتزم الولايات المتحدة شراء ما مجموعه 3986 صاروخًا من النسخة الأساسية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت، في آب/أغسطس الماضي، عن مصادر في قطاع الدفاع أن الولايات المتحدة استنفدت عمليًا، خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية ضد إيران، مخزوناتها من صواريخ "PrSM" و"ATACMS" بعيدة المدى، دون الكشف عن العدد الدقيق للصواريخ المستخدمة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن البنتاغون إبرام عقد مع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 1.2 مليار دولار لإنتاج صواريخ "PrSM" من الجيل الثاني، القادرة على إصابة أهداف بحرية متحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات