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الدفاع القطرية: نعتزم إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي المحلي

19 أكتوبر 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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قطر تعمل على تنفيذ المشروع بالشراكة مع طرف إقليمي إلى جانب شركاء دوليين

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ستعلن قريبًا عن إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي المحلي، في إطار توجه لتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير التصنيع العسكري داخل البلاد.

وقال آل ثاني، خلال مشاركته في منتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، الاثنين، إن قطر تعمل على تنفيذ المشروع بالشراكة مع طرف إقليمي، إلى جانب شركاء دوليين.

وأوضح أن الشركاء الدوليين يشملون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف توفير قدرات دفاعية محلية أو الاستثمار في شركات تعمل في هذا المجال.

المصدر / وكالات
#قطر #وزارة الدفاع القطرية #إنتاج دفاعي

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