فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط جنوبي مضيق هرمز

الاحتلال يطرح عطاءين لإقامة 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

كهرباء غزة: إدخال مستلزمات الصيانة يمهّد لتشغيل محطة التوليد

إخلاء مدرسة جالود جنوب نابلس عقب محاولة مستوطنين اقتحامها

أحمد هارون.. حارس ومدرب وإداري أنهت قذائف الاحتلال مسيرته

الإعلام الحكومي يحذر: وقف المساعدات ينذر بتفاقم الجوع في غزة

بن غفير يصعّد حربه على المساجد.. غرامة مالية بسبب الأذان

الغذاء العالمي: نقص التمويل يحرم نصف مليون فلسطيني من المساعدات الغذائية

"الصحة": 5 شهداء و22 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

سياسات الاحتلال وممارسات التجار.. أسواق غزة تختنق

الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط جنوبي مضيق هرمز

19 أكتوبر 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
...
الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط جنوبي مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع حريق فيها.

وقال الحرس الثوري، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الانفجار اندلع في غرفة المحركات، دون الكشف عن اسم الناقلة أو الدولة التي تتبع لها.

وأشار إلى أن الناقلة أغلقت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة منذ انطلاقها، وأن الحادث وقع أثناء محاولتها العبور عبر مسار جنوبي غير مصرح به، دون الالتزام بالقواعد التي فرضتها إيران في المضيق.

وحذر الحرس الثوري من أنه سيتدخل بحزم إذا أغلقت السفن المبحرة في مضيق هرمز والخليج أنظمة الملاحة وتحديد الهوية الخاصة بها.

ويأتي الحادث في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة والسلع، وأحد أبرز الملفات المطروحة في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#انفجار #ناقلة نفط #الحرس الثوري #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة