الحرس الثوري: انفجار ناقلة نفط جنوبي مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع حريق فيها.

وقال الحرس الثوري، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الانفجار اندلع في غرفة المحركات، دون الكشف عن اسم الناقلة أو الدولة التي تتبع لها.

وأشار إلى أن الناقلة أغلقت جميع أنظمة تحديد المواقع والملاحة منذ انطلاقها، وأن الحادث وقع أثناء محاولتها العبور عبر مسار جنوبي غير مصرح به، دون الالتزام بالقواعد التي فرضتها إيران في المضيق.

وحذر الحرس الثوري من أنه سيتدخل بحزم إذا أغلقت السفن المبحرة في مضيق هرمز والخليج أنظمة الملاحة وتحديد الهوية الخاصة بها.

ويأتي الحادث في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة والسلع، وأحد أبرز الملفات المطروحة في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات