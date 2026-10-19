فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يطرح عطاءين لإقامة 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

كهرباء غزة: إدخال مستلزمات الصيانة يمهّد لتشغيل محطة التوليد

إخلاء مدرسة جالود جنوب نابلس عقب محاولة مستوطنين اقتحامها

أحمد هارون.. حارس ومدرب وإداري أنهت قذائف الاحتلال مسيرته

الإعلام الحكومي يحذر: وقف المساعدات ينذر بتفاقم الجوع في غزة

بن غفير يصعّد حربه على المساجد.. غرامة مالية بسبب الأذان

الغذاء العالمي: نقص التمويل يحرم نصف مليون فلسطيني من المساعدات الغذائية

"الصحة": 5 شهداء و22 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

سياسات الاحتلال وممارسات التجار.. أسواق غزة تختنق

عزل 17 أسيرة وإجبارهن على فك ضفائرهن.. انتهاكات إسرائيلية داخل السجون

الاحتلال يطرح عطاءين لإقامة 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

19 أكتوبر 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يطرح عطاءين لإقامة 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال طرحت، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عطاءين لإقامة 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها الشرقي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن العطاء رقم 212/2026، المنشور في 13 تشرين الأول/أكتوبر، يستهدف إقامة 730 وحدة استيطانية في مجمع «دوخيفات»، على الطرف الشرقي لمستوطنة "بسغات زئيف".

وبيّنت أن العطاء يشمل أربع قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تقارب 27.529 دونمًا، ويجمع بين وحدات مخصصة للبيع وأخرى للإيجار طويل الأجل، إلى جانب مساحات مخصصة للتجارة والتشغيل والخدمات.

وأضافت أن الإعلان حدد 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدًا لفتح باب تقديم العروض، فيما حُدد 28 كانون الأول/ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديمها.

وفيما يتعلق بالعطاء رقم 207/2026، المنشور في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت الهيئة إلى أنه يشمل 350 وحدة ضمن مشروع إسكان مخصص لكبار السن، إلى جانب استخدامات تجارية وتشغيلية، استنادًا إلى المخطط رقم 420/1/7/59/2 في مستوطنة «معاليه أدوميم».

ولفتت إلى أن مطابقة المشروع مع سجل العطاءات أظهرت أنه طُرح سابقًا ضمن العطاء رقم 14/2026، على القطعة رقم 550، التي تبلغ مساحتها 10.842 دونمًا، دون أن يتقدم أي عارض، ما يشير إلى إعادة طرح المشروع نفسه.

وأكدت الهيئة أن الجمع بين الوحدات السكنية المخصصة للبيع والإيجار، ومرافق إسكان كبار السن، والمنشآت التجارية والتشغيلية والخدمية، يعكس توسيع وظائف المستوطنات وتعزيز قدرتها على استيعاب المستوطنين من مختلف الفئات العمرية.

واعتبرت أن استمرار تسويق هذه المشاريع وإعادة طرحها يندرج في إطار السعي إلى تحويل المخططات الاستيطانية إلى وقائع عمرانية وديمغرافية دائمة، وترسيخ السيطرة الاستيطانية على القدس ومحيطها، وتضييق المجال الجغرافي المتاح للتوسع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#القدس #الاحتلال #استيطان #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة