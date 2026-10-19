الإعلام الحكومي يحذر: وقف المساعدات ينذر بتفاقم الجوع في غزة

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من التداعيات الخطيرة لقرار برنامج الأغذية العالمي وقف المساعدات الغذائية عن نحو نصف مليون فلسطيني في القطاع، بسبب نقص التمويل، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات القرار في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

وقال المكتب، في بيان، الاثنين، إنه يتابع ببالغ القلق إعلان برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية عن نصف مليون إنسان في قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، الذين يواجهون أزمة غذائية متواصلة.

وطالب منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لتوفير التمويل اللازم، بما يضمن استمرار البرنامج في تقديم مساعداته الإغاثية وعدم حرمان مئات الآلاف من الأسر من احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والتاريخية عن تداعيات هذه الخطوة، وعن جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعلية لإلزام الاحتلال بفتح جميع المعابر، وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما وجّه نداء استغاثة عاجلًا إلى الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، دعاهم فيه إلى التدخل الفوري والعملي لكسر الحصار، وتسيير الجسور البرية والبحرية، وتقديم الدعم المالي العاجل لبرامج الإغاثة، بما يضمن استمرار وصول الغذاء والمساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين