"الصحة": 5 شهداء و22 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى 22 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,522 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,421 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 839 شهيدًا.

وفي الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 74,480 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,539 إصابة.

وتواصل الأرقام الرسمية توثيق حجم الخسائر البشرية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل استمرار معاناة المصابين والنازحين وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين