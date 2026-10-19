عزل 17 أسيرة وإجبارهن على فك ضفائرهن.. انتهاكات إسرائيلية داخل السجون

كشف مكتب إعلام الأسرى عن تعرض أسيرات فلسطينيات لاعتداءات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، شملت كشف حجابهن قسرًا، وعزل 17 أسيرة وإجبارهن على فك ضفائرهن، إلى جانب الضرب ورش الغاز المسيل للدموع والفلفل داخل الغرف ومرافق الاستحمام.

وأوضح المكتب، في بيان، الاثنين، أن ضابطًا إسرائيليًا كشف حجاب أسيرات لتفقد شعورهن، فيما عزلت إدارة السجون 17 أسيرة وأجبرتهن على فك ضفائرهن، في انتهاك لخصوصيتهن وكرامتهن.

وأضاف أن قوات القمع أجبرت أسيرات على الانبطاح أرضًا لمدة ساعة، قبل إعادتهن إلى غرف ممتلئة بالغاز المسيل للدموع، عقب الاعتداء عليهن بالضرب.

وأشار إلى أن رش غاز الفلفل داخل غرفة تضم 15 أسيرة تسبب في إصابة عدد منهن بالتقيؤ، وبينهن أسيرات مسنات، قال إن إحداهن نُقلت محمولة، فيما عجزت أخرى عن المشي.

ولفت المكتب إلى أن السجانين رشوا الغاز على أسيرات داخل غرف الاستحمام، بينهن أسيرة حامل تدهورت حالتها الصحية ونُقلت إلى العيادة لتلقي الرعاية الطبية.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل عاجل لوقف الاعتداءات على الأسيرات، وحماية خصوصيتهن وكرامتهن، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابات والحوامل والمريضات، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الممارسات على أوضاعهن الصحية والإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين