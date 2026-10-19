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قيادي فتحاوي يعترض على قرار لعباس وينتقد غياب الإجراءات القانونية

19 أكتوبر 2026 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة "فتح" منير الجاغوب

انتقد القيادي في حركة "فتح" منير الجاغوب قرار نقله من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للشرطة برتبة مقدم، مطالبًا بتشكيل لجنة مختصة للنظر في ملابسات القرار.

وقال الجاغوب في منشور على صفحته بـ"فيس بوك": "لا يجوز، حتى بموجب مرسوم رئاسي، نقل موظف من موقع وظيفي ودرجة عليا إلى درجة أدنى دون وجود أسباب قانونية واضحة، واتباع الإجراءات الأصولية، بما في ذلك تشكيل لجنة مختصة، وتمكين الموظف من سماع أقواله وتقديم دفاعه عن نفسه، وفقًا للقانون".

وأضاف: "لا يجوز نقل الموظف من موقع عمله إلى موقع آخر مغاير لطبيعة عمله واختصاصه، أو المساس بدرجته الوظيفية وراتبه المستحق تحت غطاء النقل الإداري، بما يخالف أحكام القانون ومبادئ العدالة الوظيفية".

وتابع: "سيادة القانون لا تستثني أحدًا، والمرسوم الرئاسي، مهما علت مكانته، يجب أن يصدر وينفذ في إطار القانون، لا أن يكون وسيلة لتجاوز أحكامه،

وقال الجاغوب: "سأدافع عن نفسي وعن وظيفتي كدبلوماسي فلسطيني، ولن أسمح لأحد، مهما كان، أن يمس حقوقي القانونية"، وفق تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين
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