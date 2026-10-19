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اعتقال 8 مستوطنين.. اعتداءات المستوطنين لا تحرّك الاحتلال إلا حين تطال أمريكيين وأوروبيين

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اعتقال 8 مستوطنين.. اعتداءات المستوطنين لا تحرّك الاحتلال إلا حين تطال أمريكيين وأوروبيين

19 أكتوبر 2026 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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الصحفية الأمريكية هايدي ليفين التي اعتدى عليها المستوطنون في الضفة الغربية (وكالات)

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثمانية مستوطنين مشتبه بهم، على خلفية اعتداءات نفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، طالت مصورة صحفية أمريكية ودبلوماسيين أوروبيين، في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وادعت شرطة الاحتلال، الاثنين، أن المعتقلين نُقلوا إلى مراكز احتجاز للتحقيق، دون الكشف عن هوياتهم أو التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يشارك في التحقيقات، في حين تُعد ملاحقة المستوطنين قضائيًا أمرًا نادر الحدوث في "إسرائيل".

وكانت مصورة صحيفة في "واشنطن بوست" الأمريكية، هايدي ليفين، قد تعرضت لاعتداء من مستوطنين ملثمين، يوم الجمعة الماضي، أثناء تغطيتها موسم قطف الزيتون الفلسطيني، واعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، في رام الله بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابتها بجروح متعددة.

وفي حادثة منفصلة، هاجم مستوطنون ملثمون، السبت، دبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسيًا في منطقة أخرى من الضفة الغربية، ما أثار إدانات من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وبولندا.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين شهدت تصاعدأ كبيرًا على المزارعين الفلسطينيين، بحماية من جيش الاحتلال دون أن تحرك سلطان الاحتلال ساكنًا.

المصدر / وكالات
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