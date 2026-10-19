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بالصور استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان بغارات وإطلاق نار للاحتلال في جنوب و وسط القطاع

19 أكتوبر 2026 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان بغارات وإطلاق نار للاحتلال في جنوب و وسط القطاع

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بينهم أطفال، جراء غارات جوية وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر باستشهاد طفلين جراء قصف الاحتلال منطقة قيزان رشوان، جنوب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشيخ محمد شعشاعة، الذي عُرف بجهوده في خدمة القرآن الكريم، إذ تولّى إدارة مشروع "الشفيع" لحفظ القرآن الكريم في قطاع غزة، وأسهم من خلاله في تعليم كتاب الله وتحفيظه للأجيال الفلسطينية.

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وكما واصلت قوات الاحتلال، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار على منازل المواطنين وخيام النازحين، وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج.

وجنوبًا، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في مواصي رفح بإطلاق النار، وقصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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