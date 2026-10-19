ريال مدريد يعبر إشبيلية برباعية قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

واصل ريال مدريد صحوته بالفوز 4 / 1 على ضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وتقدّم الريال بثلاثية سجّلها أردا غولر وكيليان مبابي “هدفين” في الدقائق 30 و37 و63، قبل أن يقلص مانو بوينو الفارق بهدف وحيد للضيوف في الدقيقة 80.

واختتم الإيفواري يان ديوماندي رباعية “الملكي” بهدف في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد نتائجه الإيجابية بفوز ثالث على التوالي بعد إسقاط فياريال في الجولة الماضية، والفوز المثير على روما الإيطالي بنتيجة 4 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

كما تعزز هذه السلسلة معنويات الريال ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل استضافة لايبزغ الألماني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وبعدها اللقاء الأهم عندما يحلّ ضيفا على غريمه الأزلي برشلونة في الكلاسيكو مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث أمامه أتلتيكو مدريد (22 نقطة) ثم برشلونة حامل اللقب في الصدارة بالعلامة الكاملة (27 نقطة).

أما إشبيلية، فقد تلقى خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتجمّد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس، وسيلعب على أرضه في الجولة القادمة أمام أوساسونا، يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

وبعد مرور أقل من ثلاث دقائق، أحبط تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد فرحة مبكرة للضيوف بتصديه لمحاولة روبي أوري، وردّ العملاق المدريدي بمحاولات لكيليان مبابي ويان ديوماندي، بينما أنقذ حارس مرمى إشبيلية شباكه بالتصدي لمحاولة أمام البرازيلي الشاب إندريك في الدقيقة 21.

وصمد الفريق الأندلسي نصف ساعة فقط حتى مرر ديوماندي كرة إلى غولر الذي سدد ببراعة شديدة في الشباك، ليمنح الريال التقدّم.

وقبل أن يفيق إشبيلية من الصدمة، استقبلت شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة 37، سجّله مبابي الذي راوغ الحارس فلاخيديموس قبل أن يسدد في الشباك، مستفيدا بتمريرة بالكعب من زميله جود بيلينغهام.

وفي الوقت بدل الضائع، أنقذ كورتوا مرماه مجددا بتصديه لتسديدة من لوسين أغومي، ليضمن خروج ريال مدريد بشباك نظيفة في الشوط الأول.

وسعى الفريق الأندلسي لتقليص الفارق، وأضاع محاولتين في أول ربع ساعة عبر البديل سيدرا إدجوكيه وفيليكس كوريا الذي منعه فيدريكو فالفيردي من هزّ الشباك في الدقيقة 57.

وبعدها بأربع دقائق، عزز ريال مدريد تفوقه بهدف ثالث سجّله مبابي بركلة جزاء سددها على طريقة “بانينكا” الاستعراضية، ليرفع النجم الفرنسي رصيده إلى 9 أهداف في سباق المنافسة على هدّاف الدوري.

وكاد الضيوف أن يقلصوا الفارق سريعا بعد ثوان قليلة، لكن كورتوا كان يقظا في التصدي لتسديدة الإيفواري يوسف فوفانا.

وشكّل البديل مانو بوينو إزعاجا للدفاع المدريدي، حيث سدد كرة بجوار القائم قبل أن ينجح في تقليص الفارق بتسديدة بيسراه سكنت شباك كورتوا في الدقيقة 80.

لكن فرحة إشبيلية لم تدم طويلا، حيث وسع الريال الفارق مجددا بهدف سجّله الإيفواري ديوماندي بتسديدة قوية في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة وتمريرة بينية من لاعب الوسط الفرنسي، أوريلين تشواميني.

وتكرر السيناريو مجددا بتسديدة من فوفانا تصدى لها كورتوا، بينما اطمأن جوزيه مورينيو مدرب الريال للنتيجة ليبدأ في إراحة نجومه بإشراك كارلوس إسبي وإيدير ميليتاو مكان مبابي وفالفيردي، وقبلهما شارك برناردو سيلفا وإبراهيم دياز وإدواردو كامافينغا مكان إندريك وبيلينغهام وغولر.

وهدأ إيقاع المواجهة كثيرا في اللحظات الأخيرة باستثناء تسديدة قوية من تشواميني أبعدها حارس إشبيلية في الدقيقة 94، ليكتفي الريال برباعية في شباك ضيفه.

المصدر / وكالات