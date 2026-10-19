فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ترامب: زيلينسكي "لا يريد إنهاء الحرب"

الاحلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان مناطق متفرقة بغزة

ريال مدريد يعبر إشبيلية برباعية قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحوالي 3 درجات

أرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز صعب على نوتنغهام فورست

بينهم طفلان.. 5 شهداء في استهدافات إسرائيلية متفرقة بغزة

ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة الأوروبية

"أمن المقاومة" يحذر من التفاعل مع صفحات مخابرات الاحتلال

مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحوالي 3 درجات

19 أكتوبر 2026 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
...
أجواء غائم والحرارة أدنى من معدلها السنوي (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئيًا إلى غائم ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا الى غائم باردًا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم غد الثلاثاء غائماً جزئيًا الى غائم ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة