أرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز صعب على نوتنغهام فورست

واصل أرسنال مطاردة مانشستر سيتي في السباق المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق أرسنال انتصارا صعبا 1 / صفر على مضيفه نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي يحمل الفريق الملقب بـ(المدفعجية) لقبها.

وعلى ملعب (سيتي جراوند)، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق (البديل) نوني مادويكي في الدقيقة 80، ليترجم سيطرة أرسنال على مجريات الأمور، خاصة في الشوط الثاني.

بتلك النتيجة, ارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، توقف رصيد نوتنجهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليواصل بدايته المخيبة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية لأرسنال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات