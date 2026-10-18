"أمن المقاومة" يحذر من التفاعل مع صفحات مخابرات الاحتلال

حذرت منصة المجد الأمني التابعة لأمن المقاومة من تزايد تفاعل مواطنين مع صفحات ضباط المخابرات الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى تجنب التعليق عليها أو التفاعل معها، سواء بالإيجاب أو السلب، خشية استغلال ذلك في محاولات التجنيد والإيقاع بالمواطنين.

وأوضحت المنصة أن بعض التفاعلات تأتي بدافع الحمية الوطنية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، أو بهدف تفنيد روايات الضباط الإسرائيليين، إلا أنها حذرت من أن هذه التفاعلات قد توفر مدخلًا لاستهداف أصحابها ومحاولة استدراجهم.

وأضافت أن ضباط المخابرات قد يستغلون التعليقات لقياس مدى استجابة الأشخاص وقابليتهم للتجنيد، أو لتحديدهم ضمن قوائم يمكن استهدافها بمحاولات تجنيد لاحقة.

ودعت المنصة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الصفحات بأي شكل، مؤكدة ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الحسابات التي يُشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وعدم الانجرار إلى محاولات الاستدراج عبر المنصات الرقمية.

ويأتي التحذير في سياق التنبيه إلى مخاطر الاستهداف الأمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية التعامل بحذر مع الحسابات المشبوهة وتجنب تقديم معلومات شخصية قد تُستغل في محاولات الابتزاز أو الاستدراج.

المصدر / فلسطين أون لاين