فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أمن المقاومة" يحذر من التفاعل مع صفحات مخابرات الاحتلال

ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة الأوروبية

استشهاد مواطن بانهيار منزل متضرر من الحرب في غزة

مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة لوقف الحروب في المنطقة العربية

البرلمان العربي: لا سلام في المنطقة دون محاسبة مجرمي الإبادة في غزة

قطبا الكرة الرفحية يودعان البطولة.. ونتائج مثيرة في كأس الألف شهيد

لافروف: خطة ترمب بشأن غزة "حبر على ورق" ولم تُحترم

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز لغزة

منتدى الإعلاميين يدين تحريض ضد الصحفي سامر خويرة

"أمن المقاومة" يحذر من التفاعل مع صفحات مخابرات الاحتلال

18 أكتوبر 2026 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
...
حذر أمن المقاومة من التفاعل مع صفحات ضباط مخابرات الاحتلال

حذرت منصة المجد الأمني التابعة لأمن المقاومة من تزايد تفاعل مواطنين مع صفحات ضباط المخابرات الإسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى تجنب التعليق عليها أو التفاعل معها، سواء بالإيجاب أو السلب، خشية استغلال ذلك في محاولات التجنيد والإيقاع بالمواطنين.

وأوضحت المنصة أن بعض التفاعلات تأتي بدافع الحمية الوطنية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، أو بهدف تفنيد روايات الضباط الإسرائيليين، إلا أنها حذرت من أن هذه التفاعلات قد توفر مدخلًا لاستهداف أصحابها ومحاولة استدراجهم.

وأضافت أن ضباط المخابرات قد يستغلون التعليقات لقياس مدى استجابة الأشخاص وقابليتهم للتجنيد، أو لتحديدهم ضمن قوائم يمكن استهدافها بمحاولات تجنيد لاحقة.

ودعت المنصة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الصفحات بأي شكل، مؤكدة ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الحسابات التي يُشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وعدم الانجرار إلى محاولات الاستدراج عبر المنصات الرقمية.

ويأتي التحذير في سياق التنبيه إلى مخاطر الاستهداف الأمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية التعامل بحذر مع الحسابات المشبوهة وتجنب تقديم معلومات شخصية قد تُستغل في محاولات الابتزاز أو الاستدراج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المجد الأمني #مخابرات الاحتلال #أمن المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة