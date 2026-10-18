فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة الأوروبية

استشهاد مواطن بانهيار منزل متضرر من الحرب في غزة

مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة لوقف الحروب في المنطقة العربية

البرلمان العربي: لا سلام في المنطقة دون محاسبة مجرمي الإبادة في غزة

قطبا الكرة الرفحية يودعان البطولة.. ونتائج مثيرة في كأس الألف شهيد

لافروف: خطة ترمب بشأن غزة "حبر على ورق" ولم تُحترم

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز لغزة

منتدى الإعلاميين يدين تحريض ضد الصحفي سامر خويرة

برسائل تهديد لأميركا و"إسرائيل".. كتابجي وزيرًا للدفاع الإيرانية

ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة الأوروبية

18 أكتوبر 2026 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
...
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية قبل القمة الأوروبية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، بعد تعرض ظهيره البرتغالي نونو مينديز لإصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ويمثل غياب مينديز خسارة مؤثرة للفريق الباريسي، في ظل الدور المهم الذي يؤديه اللاعب في الجهة اليسرى، سواء على المستوى الدفاعي أو في المساندة الهجومية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في المواجهة المرتقبة.

وتترقب جماهير كرة القدم الأوروبية هذه القمة التي تجمع فريقين من أبرز الأندية في القارة، فيما يسعى باريس سان جيرمان إلى تجاوز آثار الغيابات والحفاظ على جاهزيته قبل الاختبار الصعب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#برشلونة #الدوري الأوروبي #باريس سان جيرمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة