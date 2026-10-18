ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة الأوروبية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية قبل القمة الأوروبية المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، بعد تعرض ظهيره البرتغالي نونو مينديز لإصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ويمثل غياب مينديز خسارة مؤثرة للفريق الباريسي، في ظل الدور المهم الذي يؤديه اللاعب في الجهة اليسرى، سواء على المستوى الدفاعي أو في المساندة الهجومية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في المواجهة المرتقبة.

وتترقب جماهير كرة القدم الأوروبية هذه القمة التي تجمع فريقين من أبرز الأندية في القارة، فيما يسعى باريس سان جيرمان إلى تجاوز آثار الغيابات والحفاظ على جاهزيته قبل الاختبار الصعب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين أون لاين