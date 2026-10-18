استشهاد مواطن بانهيار منزل متضرر من الحرب في غزة

استشهد المواطن عبد ربه أشرف الأشوح (35 عامًا)، الأحد، إثر انهيار جزئي لمنزل متضرر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حادثة تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد حياة السكان جراء الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.

وتواجه مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع خطر انهيار المباني المتصدعة والمتضررة، في ظل انتشار الدمار، ونقص المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض ومعالجة المنشآت الآيلة للسقوط، إلى جانب غياب البدائل السكنية الآمنة التي تتيح إخلاء السكان والنازحين من المباني المهددة.

وتبرز خطورة هذه الأزمة في ظل وجود تقديرات محلية ورسمية تشير إلى أن أكثر من ألفي مبنى متضرر ومأهول بالسكان والنازحين معرض لخطر الانهيار، فيما تسببت الحرب في تدمير أكثر من 102 ألف مبنى، وتضرر أكثر من 330 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المحلية.

ويفاقم اقتراب فصل الشتاء المخاطر المحدقة بالمباني المتضررة، إذ تزيد الأمطار وتسرب المياه من احتمالات انهيار الأسقف والجدران المتصدعة، ما يهدد حياة العائلات التي لا تجد مأوى بديلًا.

وتواجه طواقم الدفاع المدني والبلديات نقصًا حادًا في المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع الركام ومعالجة المخاطر الإنشائية، في ظل القيود المفروضة على إدخال المعدات، فيما تعرقل قلة البدائل السكنية تنفيذ خطط إخلاء المباني الخطرة.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية والسكنية في قطاع غزة، حيث يضطر سكان ونازحون إلى البقاء في مبانٍ متضررة، وسط مخاطر الانهيار واستمرار تداعيات الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين