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مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويعجز عن تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية

18 أكتوبر 2026 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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يواصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في مختلف المسابقات
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 6 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، ليزيد من الضغوط على الفريق في ظل تراجع النتائج.

وشهدت المباريات الست الأخيرة تعادل الشياطين الحمر مع ليدز يونايتد وتوتنهام وفولهام، مقابل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد وبرايتون ومانشستر سيتي.

وكان آخر انتصار لمانشستر يونايتد، وفقًا للمعطيات المذكورة، يوم 10 سبتمبر، عندما تغلب على صباح في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدخل الفريق في سلسلة من النتائج المتعثرة، عجز خلالها عن استعادة نغمة الانتصارات.

وتضع هذه النتائج الفريق أمام تحدٍ كبير لاستعادة توازنه وتصحيح مساره، في ظل تطلعات جماهيره إلى تحسن الأداء والعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #الأندية الإنجليزية

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