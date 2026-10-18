الأزهر يدعو لتشكيل لجنة وساطة لوقف الحروب في المنطقة العربية

دعا الأزهر الشريف إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة تضم حكماء الأمة العربية والإسلامية، للتحرك من أجل إنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، ووقف نزيف الدماء واستنزاف مقدرات الشعوب، عبر الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

ووجّه شيخ الأزهر نداءً أخويًا عاجلًا إلى الدول العربية والإسلامية، دعا فيه إلى تغليب روابط الدين والدم وروح الأخوة وصوت الحكمة، والاحتكام إلى لغة الحوار، والعمل على الوقف الفوري والشامل لأعمال الحرب.

وأوضح الأزهر أن اللجنة المقترحة ستتولى التحرك العاجل لنزع فتيل الأزمات والصراعات المشتعلة، وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلافات بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة، بما يحفظ للعرب قوتهم وسيادتهم.

وأكد الأزهر استعداده لبذل أقصى الجهود الممكنة لدعم عمل اللجنة ومساندة مساعيها الرامية إلى احتواء الأزمات وإنهاء الصراعات، معربًا عن ثقته بحكمة الأطراف المعنية وقدرتها على تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي.

وشدد النداء على ضرورة تغليب لغة التفاهم والحوار، بما يسهم في وقف الحروب وحماية أرواح الأبرياء وصون مقدرات الشعوب العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين