قطبا الكرة الرفحية يودعان البطولة.. ونتائج مثيرة في كأس الألف شهيد

غزة / فلسطين أون لاين:

ودّع قطبا الكرة الرفحية، خدمات وشباب رفح، منافسات بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، من دور المجموعات، عقب خسارتهما أمام خدمات البريج وخدمات النصيرات، في إطار مباريات البطولة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لأندية قطاع غزة.

وشهدت مباريات اليوم نتائج لافتة، أبرزها الفوز العريض لخدمات المغازي على جاره الشباب بسبعة أهداف دون مقابل، إلى جانب انتصارات خدمات البريج وأهلي البريج وخدمات النصيرات.

وعلى ملعب نادي فلسطين جنوب مدينة غزة، وفي إطار منافسات المجموعة الأولى، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة شباب جباليا وبيت حانون الرياضي، ليحجز الفريقان بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية.





وتقدم ربحي اشتيوي لبيت حانون، قبل أن يدرك محمد الترامسي التعادل لشباب جباليا.

وفي المجموعة ذاتها، حقق المشتل فوزاً على فلسطين بنتيجة (2-1)، في مباراة ودّع على إثرها الفريقان منافسات البطولة.

وسجل للمشتل زياد سلبد وأحمد أبو الكأس، فيما أحرز محمود الكحلوت هدف فلسطين.

أدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من محمود الصواف ومحمود أبو حصيرة وعاهد المصري.

وعلى ملعب اتحاد دير البلح، حقق خدمات البريج فوزاً مستحقاً على خدمات رفح بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حملت توقيع أحمد الكرنز "هدفين"، وأحمد داوود، ليودع الفريق الرفحي البطولة من دور المجموعات.





وفي إطار المجموعة الرابعة، تفوق خدمات النصيرات على شباب رفح بنتيجة (2-1)، بفضل هدفي محمد شاهين وفارس جروان، بينما سجل أحمد زعرب هدف شباب رفح، ليغادر قطب الكرة الرفحية الآخر المنافسات مبكراً.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من محمد الغول وخالد أبو الخير وعطا وافي.

وعلى ملعب النصيرات، أمطر خدمات المغازي شباك جاره الشباب بسبعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في واحدة من أكبر نتائج البطولة.

وسجل حسين صلاح هدفين، فيما تناوب على إحراز بقية الأهداف يحيى مهدي وأحمد غزال ومحمود إسماعيل وأمين قموم وعبد الرحمن أبو ظاهر.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من حازم الصوفي وفادي السمهوري وعبد السلام أبو سليسل.

وعلى ملعب خدمات دير البلح، فاز أهلي البريج على خدمات دير البلح بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجل محمود أبو لبدة "هدفين"، وأضاف إسماعيل إسماعيل الهدف الثالث.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من فايز عمران وفراس الزعانين وجمعة العفش.





مباريات الإثنين ..

تتواصل منافسات البطولة، يوم الإثنين، حيث يستضيف ملعب نادي فلسطين مواجهتي الصداقة ونماء، وأهلي بيت حانون مع حطين.

ويلتقي شباب الزوايدة مع اتحاد دير البلح مع ملعب الأخير، وعلى ذات الملعب يواجه العطاء نظيره القادسية.

وعلى ملعب خدمات دير البلح، يتبارى أهلي النصيرات مع الشوكة، فيما يتنافس الأقصى مع جماعي رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين