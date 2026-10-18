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لافروف: خطة ترمب بشأن غزة "حبر على ورق" ولم تُحترم

18 أكتوبر 2026 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (وكالات)

 شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة "لا تزال حبراً على ورق"، مؤكداً أن المبادئ التي وضعت في إطار المبادرة لم يتم احترامها أو تطبيقها على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، الأحد، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، والذي عُقد بالتزامن مع الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.

ويستهدف الحوار الإستراتيجي المستمر بين الجانبين الخليجي والروسي تعزيز آليات التنسيق السياسي المشترك وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم المصالح المتبادلة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

المصدر / الجزيرة
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