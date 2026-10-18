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منتدى الإعلاميين يدين تحريض ضد الصحفي سامر خويرة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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الصحفي سامر خويرة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين حملة التحريض والتهديد التي تستهدف الزميل الصحفي سامر خويرة، المذيع في إذاعة "حياة"، على خلفية مقاطع من برنامج "قدس بودكاست" تناولت قضايا فساد.، وفق إفادة شبكة "قدس الإخبارية" للمنتدى.

وبحسب إفادة الشبكة، صدرت منشورات تحريضية عن صفحات ومجموعات تابعة لأفراد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وامتد التحريض إلى مجموعات ومحادثات تضم أفرادًا من الأجهزة الأمنية وحركة فتح.

وأكد المنتدى أن التحريض والتهديد بالعنف يشكلان انتهاكًا لحرية الصحافة والرأي والتعبير، مشددًا على أن الاختلاف مع المحتوى الإعلامي لا يبرر استهداف الصحفيين أو تهديد سلامتهم.

وطالب الجهات المختصة بتوفير الحماية اللازمة للصحفي سامر خويرة وعائلته، وفتح تحقيق جاد في التهديدات التي تعرض لها، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن سلامته ويصون حرية العمل الصحفي.

وشدد المنتدى على ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء رسالتهم الإعلامية بحرية، بعيدًا عن حملات الترهيب والتهديد التي تستهدف عملهم المهني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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