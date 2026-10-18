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كتلة الصحفي تطالب بالإفراج عن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل

18 أكتوبر 2026 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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الأسيرة الصحفية بشرى الطويل

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل، وإنهاء عزلها الانفرادي المستمر منذ نحو 50 يومًا في سجون الاحتلال، محذرة من تداعيات ما تتعرض له على سلامتها الصحية والنفسية.

وأعربت الكتلة، في بيان، الأحد، عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن تعرض الطويل لاعتداءات بالضرب ورشّ الغاز، وحرمانها من الاحتياجات الأساسية، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد سلامتها الصحية والنفسية.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية، إلى التدخل العاجل للاطمئنان على وضعها الصحي، والعمل على إنهاء عزلها وضمان حمايتها والإفراج الفوري عنها.

وحمّلت كتلة الصحفي الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسيرة الصحفية بشرى الطويل، مطالبة بتحرك عاجل لوضع حد لما تتعرض له داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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