تضامناً مع فلسطين.. رفع العلم الفلسطيني على برج "بيزا المائل"

في خطوة تضامنية، أقدم عدد من النشطاء على رفع العلم الفلسطيني بشكل عمودي وبحجم كبير من أعلى برج "بيزا المائل" الشهير في إيطاليا.

وأظهرت مشاهد مصورة متداولة علم فلسطين وهو ينسدل من الطبقات العليا للمعلم التاريخي البارز، وسط تفاعل وهتافات تضامنية من الحضور والمشاركين الذين اجسدوا دعمهم للقضية الفلسطينية من قلب الأراضي الإيطالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات وتحركات شعبية عالمية تشهدها مختلف العواصم والمدن الأوروبية للتعبير عن التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين