مشاركة فلسطينية في اجتماع القيادة الإنسانية بالقاهرة

شاركت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في اجتماع "القيادة الإنسانية ومستقبل العمل الإنساني 2026"، الذي عقدته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العاصمة المصرية القاهرة يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة وممثلين عن 21 جمعية وطنية.

ومثّل الجمعية في الاجتماع المدير التنفيذي رندة بني عودة، ومي عارف، ممثلة فرع الجمعية في جمهورية مصر العربية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز القدرات القيادية والإدارية في المؤسسات الإنسانية، وتطوير آليات التنسيق والاستجابة السريعة للأزمات، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة والعالم.

وتناول البرنامج أثر التحولات الدولية على التدخلات الإنسانية، وآليات اتخاذ القرار والقيادة في ظروف الطوارئ، وتعزيز الجاهزية المؤسسية والشراكات الدولية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية واستشراف الاحتياجات المستقبلية.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني في إطار جهوده لتبادل الخبرات مع الجمعيات الوطنية الشقيقة، وتطوير قدراته وأدوات استجابته بما يعزز فاعلية العمل الإنساني في ظل الأزمات والتحديات الميدانية المتسارعة.

المصدر / فلسطين أون لاين