فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطبا الكرة الرفحية يودعان البطولة.. ونتائج مثيرة في كأس الألف شهيد

لافروف: خطة ترمب بشأن غزة "حبر على ورق" ولم تُحترم

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز لغزة

منتدى الإعلاميين يدين تحريض ضد الصحفي سامر خويرة

برسائل تهديد لأميركا و"إسرائيل".. كتابجي وزيرًا للدفاع الإيرانية

كتلة الصحفي تطالب بالإفراج عن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل

تضامناً مع فلسطين.. رفع العلم الفلسطيني على برج "بيزا المائل"

مشاركة فلسطينية في اجتماع القيادة الإنسانية بالقاهرة

نعيم: الاعتداء على صحفية أمريكية بالضفة يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاجتماع فوري للأمناء العامين

مشاركة فلسطينية في اجتماع القيادة الإنسانية بالقاهرة

18 أكتوبر 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
...
مثّل الجمعية في الاجتماع المدير التنفيذي رندة بني عودة ومي عارف ممثلة فرع الجمعية في جمهورية مصر العربية

شاركت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في اجتماع "القيادة الإنسانية ومستقبل العمل الإنساني 2026"، الذي عقدته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العاصمة المصرية القاهرة يومي 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة وممثلين عن 21 جمعية وطنية.

ومثّل الجمعية في الاجتماع المدير التنفيذي رندة بني عودة، ومي عارف، ممثلة فرع الجمعية في جمهورية مصر العربية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز القدرات القيادية والإدارية في المؤسسات الإنسانية، وتطوير آليات التنسيق والاستجابة السريعة للأزمات، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة والعالم.

وتناول البرنامج أثر التحولات الدولية على التدخلات الإنسانية، وآليات اتخاذ القرار والقيادة في ظروف الطوارئ، وتعزيز الجاهزية المؤسسية والشراكات الدولية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية واستشراف الاحتياجات المستقبلية.

وتأتي مشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني في إطار جهوده لتبادل الخبرات مع الجمعيات الوطنية الشقيقة، وتطوير قدراته وأدوات استجابته بما يعزز فاعلية العمل الإنساني في ظل الأزمات والتحديات الميدانية المتسارعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القاهرة #الهلال الأحمر #القيادة الإنسانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة