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المغربي حمدالله يكتب التاريخ في الدوري السعودي

18 أكتوبر 2026 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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المغربي حمدالله يكتب التاريخ في الدوري السعودي 
متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمةً في الأهداف بتاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله المهاجم السوري عمر السومة.

ووفقًا للأرقام المتداولة، رفع حمدالله رصيده إلى 184 مساهمة تهديفية، بواقع 159 هدفًا و25 تمريرة حاسمة، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً في الأهداف بتاريخ الدوري السعودي، بفارق مساهمة واحدة عن السومة.

وبهذا الإنجاز، يواصل المهاجم المغربي تعزيز مكانته بين أبرز المحترفين الذين تركوا بصمة في الملاعب السعودية، بعدما جمع بين الفاعلية التهديفية وصناعة الأهداف، ليعتلي صدارة قائمة المساهمات التهديفية في تاريخ المسابقة.

في المقابل، يحتفظ عمر السومة برصيد 161 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، بإجمالي 183 مساهمة تهديفية، ليبقى الصراع بين النجمين مفتوحًا على المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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