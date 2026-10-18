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الاتحاد الأوروبي يندد باعتداءات المستوطنين بالضفة ويطالب بمحاسبة المسؤولين

18 أكتوبر 2026 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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الاتحاد الأوروبي يندد باعتداءات المستوطنين بالضفة ويطالب بمحاسبة المسؤولين

ندّد الاتحاد الأوروبي بشدة باعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الهجمات التي تستهدف دبلوماسيين أوروبيين وصحفيين وفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأحد، إن التكتل يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات بحق الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، ووقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قد قال، يوم أمس السبت، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مدنيين فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين، إلى جانب رئيس بلدية فرنسية، في الضفة الغربية المحتلة.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولا سيما المزارعين المشاركين في موسم قطف الزيتون والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات، وسط تسجيل إصابات جراء هذه الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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