فعاليات غزة الشعبية تمهل التجار الرافضين للتعامل بالكاش 48 ساعة

أعلنت "الفعاليات الشعبية في قطاع غزة" رفضها امتناع بعض التجار وأصحاب المحلات والبركسات عن التعامل بالنقد "الكاش"، معتبرة أن هذه الممارسات تزيد من معاناة المواطنين وتفتح الباب أمام الابتزاز والتربح غير المشروع.

وقالت الفعاليات، في بيان صحفي لها، اليوم الاحد، أن رفض التعامل بالكاش لا يمثل قرارًا تجاريًا عاديًا، بل يضيف أزمة جديدة إلى الأزمات التي يعيشها سكان القطاع، ويستهدف صمود المواطنين، لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود.

واعتبرت أن كل تاجر أو صاحب محل أو بسطة يرفض التعامل بالنقد يتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية عن تفاقم معاناة المواطنين، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضبط الأسواق.

وطالبت "الفعاليات الشعبية" وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين والجهات المعنية بالتحرك الفوري بحق المخالفين، واتخاذ إجراءات تشمل إغلاق المحلات والبركسات الرافضة للتعامل بالكاش ومصادرة بضائعها، وتطبيق العقوبات بحقهم.

وأمهلت الفعاليات المخالفين 48 ساعة للالتزام بالتعامل بالنقد، محذرة من خطوات تصعيدية شعبية في حال عدم الاستجابة، تشمل إغلاق المحلات والاعتصام أمامها والإعلان عن أسماء المخالفين أمام الجمهور.

كما حمّلت الغرفة التجارية والاتحادات التجارية المسؤولية عن أي فوضى في الأسواق، مطالبة إياها بإعلان موقف واضح وإلزام منتسبيها بالتعامل بالكاش، وفق ما جاء في البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين