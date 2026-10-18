الاحتلال يصيب طالبًا برصاصه داخل خيمة تعليمية في خان يونس

أُصيب الطالب أمير أبو سنيمة، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تلقيه حصة دراسية داخل خيمته التعليمية في مدرسة "قرية أطفال غزة"، بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المدرسة بأن نيران الأبراج العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في رفح استهدفت المدرسة التابعة لمديرية التربية والتعليم في رفح، حيث اخترقت رصاصة السبورة بالقرب من رأس المعلمة، قبل أن تصيب الطالب في صدره، بجوار القلب مباشرة.

وكان أبو سنيمة قد نزح مع عائلته إلى منطقة المواصي، عقب تدمير منزله ومدرسته في رفح، محاولًا مواصلة تعليمه رغم القصف والنزوح والظروف الإنسانية القاسية.

ويرقد الطالب حاليًا في مستشفى ناصر لتلقي العلاج، متأثرًا بإصابته.

وفي السياق، ناشدت وزارة التربية والتعليم العالي المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف العدوان وإطلاق النار على المدارس، وتوفير الحماية اللازمة للطلبة والمؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن من حق أطفال غزة مواصلة تعليمهم والعيش بأمان، بعيدًا عن الرصاص والقصف.

المصدر / فلسطين أون لاين