حكومة الاحتلال تصوت اليوم على اقتطاع 840 مليون دولار لتمويل الحروب العسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستجتمع الأحد في مكان تحت الأرض، للتصويت على تقليص 2.6 مليار شيقل (نحو 840 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات، لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن اجتماع الحكومة سيُعقد اليوم في "مكان آمن تحت الأرض".

ومنذ فترة، يتحدث نتنياهو عن احتمال تعرض "إسرائيل" لهجمات قبيل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما اعتبره قادة في المعارضة دعاية انتخابية عبر التخويف.

وأفادت هيئة البث الرسمية بأن الحكومة ستصوت خلال اجتماعها على إجراء تقليص عرضي بقيمة 2.6 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات كافة "لتمويل مشتريات أمنية عاجلة"، لم تحددها.

ووفق القناة 12، فإن التمويل سيقتطع من ميزانيات وزارات بينها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، في حين لن تتأثر الأموال الائتلافية المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة.

ونقلت عن مسؤولين في وزارة المالية لم تسمهم قولهم: "حذرنا من أن الزيادات الضخمة في ميزانية المؤسسة الأمنية ستأتي على حساب المواطنين".

ويأتي التقليص المرتقب بعد أيام من قرار الحكومة، الأربعاء، تخصيص 1.03 مليار شيكل (333 مليون دولار) لشراء مروحيات "أباتشي" من الولايات المتحدة.

وتم توفير هذه الأموال عبر اقتطاعات طالت الخطة التنموية المخصصة للوسط الفلسطيني (للفترة بين عامي 2027 و2029)، بحسب القناة.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: