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الاحتلال يتوغل جنوبي سوريا ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

18 أكتوبر 2026 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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الاحتلال يتوغل جنوبي سوريا ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مناطق بمحافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، وجرفت أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، بالتزامن مع إقامة حاجز عسكري أعاق حركة تنقل السكان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة إسرائيلية تضم دبابة وعددًا من الآليات العسكرية توغلت غرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت في تجريف أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي ريف درعا الغربي، توغلت قوات الاحتلال في منطقة العقربية الواقعة بين قرية عابدين وبلدة جملة في منطقة حوض اليرموك، وأقامت حاجزًا عسكريًا أعاق حركة تنقل السكان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي سياق متصل، أفرجت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن شابين كانت قد احتجزتهما يوم أمس السبت أثناء عملهما في حقول الزيتون بمحيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، وفق "سانا".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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