الاحتلال يوزع إخطارات بالهدم شرق جنين

وزّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات بالهدم على طول الشارع الالتفافي شرق مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن قوات الاحتلال وزّعت إخطارات بالهدم على امتداد الشارع الالتفافي شرق المدينة، في خطوة تهدد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المتضررين.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإخطارات تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتضعهم أمام مخاوف من فقدان ممتلكاتهم، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت فلسطينية وتوزيع إخطارات بالهدم بحق ممتلكات أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات