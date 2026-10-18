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عراقجي: لن نرضخ للتهديدات ومستعدون للحلول الدبلوماسية

18 أكتوبر 2026 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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عراقجي: لن نرضخ للتهديدات ومستعدون للحلول الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده لن ترضخ للتهديدات، مشددًا على استعدادها للدفاع عن نفسها، بالتوازي مع انفتاحها على الحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن إيران طرحت مقترحًا لمدة 7 أيام بشأن مضيق هرمز في نيويورك، مؤكدًا أهمية الدبلوماسية خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن المنطقة لا تستطيع تحمل مزيد من التهديدات والصراعات، وأن إيران ودول المنطقة ترغب في التوصل إلى حلول سلمية.

وشدد على أن استعداد بلاده للدفاع عن نفسها أصبح أكبر مما كان عليه خلال الحروب السابقة، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد طهران لاتخاذ خطوات على المسار الدبلوماسي، شريطة ضمان حقوق الشعب الإيراني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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