تضرر 3522 شجرة مثمرة في الضفة جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

تضررت 3522 شجرة مثمرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما تجاوزت الخسائر الزراعية المباشرة مليون دولار.

وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية إن الاعتداءات تسببت بأضرار واسعة في الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المزارعين ومصادر رزقهم، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وأوضحت أن الاعتداءات شملت تقطيع الأشجار واقتلاعها وإحراقها، وسرقة ثمار الزيتون وتخريب الممتلكات الزراعية، فضلًا عن الاعتداء على قاطفي الزيتون ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء الجسدي على المزارعين وتهديدهم وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، بالتزامن مع إجراءات عسكرية تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.

وتكبّد هذه الاعتداءات المزارعين خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت مليون دولار، إلى جانب الأضرار طويلة الأمد التي تلحق بالأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، بما يهدد مصادر دخل آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة وموسم الزيتون بشكل أساسي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات