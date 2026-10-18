التربية والتعليم تنعى مسك الدلو وتطالب بحماية عاجلة لطلبة غزة

نعت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، الطالبة مسك حازم محمود الدلو، التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أثناء دراستها في مدرسة مريم بنت عمران، مطالبة بتوفير الحماية العاجلة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

ويأتي استشهاد الدلو بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد الطالب محمد رياض أبو حماد، الذي اخترقت شظايا القصف حقيبته المدرسية أثناء عودته من المدرسة، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي تلاحق أطفال غزة حتى في طريقهم إلى مدارسهم.

وأكدت الوزارة أن استشهاد الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم أو عودتهم منها يجسد مأساة متواصلة تحرم أطفال القطاع حقهم في الحياة والتعليم والأمان، وتخلّف آثارًا نفسية عميقة في نفوس زملائهم ومعلميهم وعائلاتهم.

وشددت على ضرورة توفير الحماية العاجلة للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، ووقف الاعتداءات التي تستهدف الأطفال والمنشآت التعليمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن حق أطفال فلسطين في التعليم والأمان يستوجب تحركًا عاجلًا لوقف استهدافهم، وضمان وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم سالمين، بدلًا من أن تتحول حقائبهم المدرسية إلى شواهد على فقدانهم.





المصدر / فلسطين أون لاين