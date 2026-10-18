الأقصى أمام مخططات التهويد.. توسعة الممرات وتكثيف الاقتحامات لفرض واقع جديد

تشهد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك تصعيدًا في الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع القائم في المسجد ومحيطه، عبر توسيع الممرات المؤدية إليه، وتطوير البنية التحتية المحيطة به، بالتزامن مع تكثيف اقتحامات المستوطنين والطقوس التلمودية، في خطوات تحذر جهات مقدسية من تداعياتها على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن هذه التحركات لا تقتصر على الاقتحامات، بل تشمل تغييرات في محيط المسجد الأقصى، وقيودًا على أعمال الصيانة والتأهيل، ومحاولات للحد من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، بما يثير مخاوف من تكريس تغييرات ميدانية ودينية في المسجد ومحيطه.

توسيع الممرات وتغيير معالم محيط الأقصى

تتواصل الأعمال الهادفة إلى تغيير معالم الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، حيث تعمل سلطات الاحتلال على توسيع المدخل الخارجي لممر المستوطنين عند باب المغاربة، بما يهيئ المجال لاستيعاب أعداد أكبر من المقتحمين.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على مدخل الباب، بل تمتد، وفق المعطيات الواردة، إلى مخططات لتوسيع الممرات وتطوير ساحة البراق وتجهيز مواقف إضافية للسيارات، في إطار تغييرات تطال البنية التحتية المحيطة بالمسجد.

وتترافق هذه التحركات مع مشاريع في بلدة سلوان، أبرزها ما يتعلق بحي البستان، إلى جانب مشروع «التلفريك» الذي يستهدف ربط محيط البلدة القديمة بمناطق أخرى في القدس، وسط مخاوف مقدسية من انعكاس هذه المشاريع على هوية المنطقة وطابعها التاريخي، وتسهيل وصول المستوطنين إلى محيط المسجد الأقصى.

أكثر من 11 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الأعياد

شهد المسجد الأقصى تصاعدًا في اقتحامات المستوطنين خلال موسم الأعياد اليهودية، الممتد بين 12 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إذ بلغ عدد المقتحمين نحو 11,409 مستوطنين، وفق المعطيات الواردة.

ورافقت الاقتحامات صلوات جماعية وطقوس تلمودية علنية على امتداد مسارات الاقتحام، وصولًا إلى محيط مصلى باب الرحمة، في وقت تتواصل فيه القيود المفروضة على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد.

كما شهدت الفترة ذاتها إدخال أدوات دينية وتلمودية إلى باحات الأقصى، شملت كتبًا وأوراق صلاة وبوق «الشوفار»، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأصناف الأربعة» المرتبطة بعيد العرش اليهودي.

وتثير هذه الممارسات مخاوف من توسيع نطاق الطقوس الدينية العلنية داخل المسجد، وتكريس مظاهر جديدة في باحاته، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات التي تنفذها مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

المنطقة الشرقية وباب الرحمة في دائرة الاستهداف

تتركز الإجراءات الإسرائيلية، بحسب المعطيات الميدانية، في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى ومحيط مصلى باب الرحمة، حيث تُفرض قيود على أعمال التأهيل والصيانة في هذه المساحات.

وفي المقابل، تتواصل الإجراءات الرامية إلى تقييد صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، والحد من قدرتها على إدارة شؤون المسجد والإشراف على أعمال الصيانة والمحافظة على مرافقه، بالتزامن مع إتاحة المجال أمام المستوطنين لتكثيف الصلوات والطقوس التلمودية في الجزء الشرقي منه.

وتحذر جهات مقدسية من أن استهداف هذه المنطقة يحمل أبعادًا تتجاوز القيود اليومية، في ظل ما قد يترتب عليه من تغييرات في طبيعة استخدام بعض المساحات داخل المسجد، وتأثيرات على دور الأوقاف الإسلامية في إدارته.

تحذيرات من تكريس واقع جديد

وتحذر جهات إسلامية ومقدسية من أن تزامن توسيع الممرات وتطوير البنية التحتية مع تكثيف الاقتحامات والطقوس التلمودية والقيود على الأوقاف الإسلامية يشير إلى مسار متكامل من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تغيير معالم المسجد الأقصى ومحيطه.

وتتمثل أبرز المخاوف في استغلال المشاريع الميدانية لتسهيل الاقتحامات، وتوسيع نطاق الممارسات الدينية للمستوطنين داخل المسجد، بالتوازي مع تقليص قدرة الجهات الإسلامية على إدارة شؤونه والحفاظ على مرافقه.

كما تثير المشاريع المقامة في محيط البلدة القديمة، بما فيها مشاريع التوسعة والتطوير السياحي، تساؤلات بشأن انعكاساتها على الهوية التاريخية للقدس، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تطال الأحياء الفلسطينية والمواقع المحيطة بالمسجد الأقصى.

وفي ظل استمرار هذه التحركات، يبقى المسجد الأقصى أمام تحديات متزايدة تتصل بالحفاظ على وضعه التاريخي والقانوني القائم، وسط تحذيرات من أن تراكم التغييرات الميدانية والقيود الإدارية والطقوس العلنية قد يفضي إلى فرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات