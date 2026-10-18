فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إسماعيل أبو دان.. خرج لإنقاذ أطفاله من الجوع فعاد إليهم شهيدًا

اكتشاف أول نجم أخضر في الكون

التربية والتعليم تنعى مسك الدلو وتطالب بحماية عاجلة لطلبة غزة

ألماسة وردية نادرة تُعرض في فرنسا بعد 100 عام من سرقتها

حامل في شهرها الخامس.. براءة أبو خديجة تخشى على جنينها خلف القضبان

الأقصى أمام مخططات التهويد.. توسعة الممرات وتكثيف الاقتحامات لفرض واقع جديد

1291 مستوطنًا يقتحمون الأقصى خلال أسبوع.. الاحتلال يصعّد انتهاكاته في القدس

ثلاث سنوات على مجزرة المعمداني .. حين صار المستشفى مقبرة

التنمية بغزة تكشف حصيلة خدماتها الإغاثية خلال سبتمبر

الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح ويحرم مرضى وجرحى من السفر

للأسبوع الثالث على التوالي ..

الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح ويحرم مرضى وجرحى من السفر

18 أكتوبر 2026 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح للأسبوع الثالث ويحرم مرضى وجرحى من السفر

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، في مخالفة للاتفاقيات السابقة التي نصت على إعادة فتحه، ما يحرم مرضى وجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

يذكرأن سلطات الاحتلال أعادت، اليوم، جميع المسافرين من المعبر، وحرمت عشرات المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

ويأتي استمرار الإغلاق رغم الاتفاق على إعادة فتح المعبر، عقب إغلاق استمر أسبوعين، ما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل تزايد أعداد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إجلاء طبي عاجل.

ويتسبب إغلاق المعبر في تفاقم معاناة المرضى والجرحى، وسط تقارير عن وفاة عدد منهم ممن كانوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، في وقت تعاني فيه المستشفيات المحلية من عجز عن التعامل مع العديد من الحالات المتقدمة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت، في وقت سابق، من أن استمرار إغلاق المعبر وحرمان مئات المرضى والجرحى من السفر يمثل "وفاة مؤجلة" للعشرات من أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين، في ظل تدهور المنظومة الصحية وتدمير مرافق طبية ونقص الإمكانيات والمستهلكات الطبية الأساسية.

ودعت الجهات الحقوقية والصحية المؤسسات الدولية والأممية إلى ممارسة ضغوط فورية وجادة على سلطات الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح بشكل مستدام، وضمان سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج اللازم في الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#غزة #الاحتلال #مرضى #سفر #جرحى #إغلاق معبر رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة