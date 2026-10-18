الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح ويحرم مرضى وجرحى من السفر

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، في مخالفة للاتفاقيات السابقة التي نصت على إعادة فتحه، ما يحرم مرضى وجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

يذكرأن سلطات الاحتلال أعادت، اليوم، جميع المسافرين من المعبر، وحرمت عشرات المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

ويأتي استمرار الإغلاق رغم الاتفاق على إعادة فتح المعبر، عقب إغلاق استمر أسبوعين، ما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل تزايد أعداد الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إجلاء طبي عاجل.

ويتسبب إغلاق المعبر في تفاقم معاناة المرضى والجرحى، وسط تقارير عن وفاة عدد منهم ممن كانوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، في وقت تعاني فيه المستشفيات المحلية من عجز عن التعامل مع العديد من الحالات المتقدمة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت، في وقت سابق، من أن استمرار إغلاق المعبر وحرمان مئات المرضى والجرحى من السفر يمثل "وفاة مؤجلة" للعشرات من أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين، في ظل تدهور المنظومة الصحية وتدمير مرافق طبية ونقص الإمكانيات والمستهلكات الطبية الأساسية.

ودعت الجهات الحقوقية والصحية المؤسسات الدولية والأممية إلى ممارسة ضغوط فورية وجادة على سلطات الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح بشكل مستدام، وضمان سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج اللازم في الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات