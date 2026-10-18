نادي الأسير: الأسيرة الصحفية بشرى الطويل تواجه ظروف احتجاز قاسية في العزل

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا) تواجه ظروف احتجاز قاسية في العزل، في ظل استمرار عزلها منذ نحو 50 يومًا، وتعرضها لاقتحامات متكررة لزنزانتها تتخللها اعتداءات بالضرب ورش الغاز.

وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن المعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت للطويل مؤخرًا، تفيد بتعرضها لعمليات ضرب ورش للغاز خلال اقتحامات متكررة لزنزانتها، كان آخرها قبل يومين من الزيارة، إلى جانب استمرار التنكيل بها وشتمها، في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل مكان احتجازها على مدار الساعة.

وعلى الصعيد الصحي، أشار النادي إلى أن الطويل تعاني من جفاف في العينين والجلد واليدين، إضافة إلى الخدر في يديها نتيجة استخدام الأصفاد (الكلبشات)، لافتًا إلى أنها كانت تعاني من مرض الجرب قبل نقلها إلى العزل، في ظل ظروف احتجاز قاسية وحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بظروف احتجازها المعيشية، أفادت الطويل بأنها تعاني من نقص كميات الطعام، وتضطر إلى شرب المياه من الحنفية رغم تغير لونها إلى الأصفر، إلى جانب عدم توفر الملابس لديها وعدم قدرتها على غسلها، فضلًا عن رداءة الفراش والبطانية واتساخهما الشديد، ما يجعلها تشعر وكأنها تنام على الأرض.

وبحسب نادي الأسير، نُقلت الطويل من سجن «الدامون» إلى قسم العزل في سجن «الرملة»، دون معرفة أسباب نقلها، قبل أن تُوقّع في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026 على أوراق تفيد بنقلها إلى سجن «الدامون»، لتفاجأ بنقلها إلى العزل في سجن «أوهلي عوز» في بئر السبع، حيث لا تزال محتجزة حتى اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت أمر الاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة أربعة أشهر إضافية، علمًا أنها صحفية وأسيرة سابقة.

وأكد نادي الأسير أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري والعزل والتنكيل والحرمان من الحقوق الأساسية، بما يمس كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وطالب النادي الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للاطلاع على ظروف احتجاز الطويل، والعمل على إنهاء عزلها، وضمان حمايتها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.

كما دعا إلى الإفراج عنها، ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها، وكذلك الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات