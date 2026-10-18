الاحتلال يواصل حصار مادما جنوب نابلس ويغلق طرقها بالكامل

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصاره لقرية مادما جنوب نابلس، مع استمرار إغلاق طرقها الرئيسية والفرعية وتجريف محيطها، ما أدى إلى عزلها بشكل كامل عن محيطها.

وقال رئيس مجلس قروي مادما، رامي نصار، إن جرافة تابعة لقوات الاحتلال تواصل أعمال الإغلاق والتجريف في محيط القرية، حيث أغلقت الطريق الواصل إلى قرية عصيرة القبلية، بعد أن كان يُستخدم بشكل جزئي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اقتلاع عدد من أشجار الزيتون في المنطقة.

وأوضح نصار أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل القرية منذ نحو أسبوع، بعدما أغلقت المدخل الشمالي، والمدخل الشرقي الواصل إلى قرية بورين، والمدخل الغربي المؤدي إلى بلدة عصيرة القبلية، قبل أن يمتد الإغلاق ليشمل طريق الواد الشامي الرابط بين مادما وعصيرة القبلية.

وأشار إلى أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى القرية مغلقة بالكامل، دون وجود أي مدخل أو مخرج للسكان، ما فاقم معاناتهم، لا سيما الموظفين والعمال والطلبة الذين غادروا القرية صباحًا، وتعذر عليهم العودة إليها بمركباتهم.

وأكد نصار أن الإغلاق الشامل يزيد من عزل القرية، في ظل استمرار تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من التنقل والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات